Характеристики товара
Описание
Лаконичный пуф в скандинавском стиле. Обивка выполнена из искусственного меха тедди - очень мягкий и приятный на ощупь материал. Прочный каркас из фанеры выдерживает на грузку до 150 кг. Основание из светлого массива дерева гармонично сочетается с белой обивкой. Пуф оснащен вместительным ящиком для хранения различный мелочей. Отличное функциональное дополнение для детской или спальни.
Высота пуфа: 42 см. Диаметр: 37 см.
Основные характеристики
- Ширина370 мм
- Высота420 мм
- Глубина370 мм
- Вес3.4 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасафанера, дерево
- ОбивкаТкань тедди
- Цветбежевый, белый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки355 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки4 кг