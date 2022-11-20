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Пуф с ящиком Долли S тедди белый - фото 1Пуф с ящиком Долли S тедди белый - фото 2Пуф с ящиком Долли S тедди белый - фото 3Пуф с ящиком Долли S тедди белый - фото 4Пуф с ящиком Долли S тедди белый - фото 5Пуф с ящиком Долли S тедди белый - фото 6

Пуф с ящиком Долли S тедди белый

Артикул: CH0C0D4
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный пуф в скандинавском стиле. Обивка выполнена из искусственного меха тедди - очень мягкий и приятный на ощупь материал. Прочный каркас из фанеры выдерживает на грузку до 150 кг. Основание из светлого массива дерева гармонично сочетается с белой обивкой. Пуф оснащен вместительным ящиком для хранения различный мелочей. Отличное функциональное дополнение для детской или спальни.

Высота пуфа: 42 см. Диаметр: 37 см.

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Основные характеристики

  • Ширина370 мм
  • Высота420 мм
  • Глубина370 мм
  • Вес3.4 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасафанера, дерево
  • ОбивкаТкань тедди
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки355 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки4 кг

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