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          Фотография Пуф Self от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Пуф Self

          4.9
          Оптовая цена
          от 5 390 ₽
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          Пуф Self

          4.9
          5390 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота400 мм
          • Ширина380 мм
          • Глубина380 мм
          • Материал каркасадерево

          Пуф Self — выполненные заказы

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