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Пуф Сиена экокожа - фото 1

Пуф Сиена экокожа

7 оценок
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Столик лофт, Амрит

Характеристики товара

Описание

Допустимая нагрузка: 120кг
Размер изделия (ДхШхВ): 430х425х325
Размер упаковки (ДхШхВ): 63х38х8 см
Вес: 3.5 кг
Объем: 0.02

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