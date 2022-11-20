Характеристики товара
Описание
Допустимая нагрузка: 120кг
Размер изделия (ДхШхВ): 430х425х325
Размер упаковки (ДхШхВ): 63х38х8 см
Вес: 3.5 кг
Объем: 0.02
Допустимая нагрузка: 120кг
Размер изделия (ДхШхВ): 430х425х325
Размер упаковки (ДхШхВ): 63х38х8 см
Вес: 3.5 кг
Объем: 0.02
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