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          Фотография Пуф со спинкой Axel от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Еще 4
          -12%

          Пуф со спинкой Axel

          4.2
          Оптовая цена
          от 5 590 ₽6 290 ₽
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          Пуф со спинкой Axel

          4.2
          5590 ₽6290 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота530 мм
          • Ширина430 мм
          • Глубина430 мм
          • Материал каркасадерево

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