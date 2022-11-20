Характеристики товара
Описание
Необычный мягкий пуф-сундук ручной работы, просто находка для детской, ребенок никогда не ударится об угол, не травмируется! Верх - нежный бархат. Крышка удобно открывается и плотно закрывается. Внутри - большое пространство для хранения вещей.
Ножки из массива бука, покрыты итальянским лаком. Корпус ППУ, Березовая фанера. Фурнитура и отделка также пр-ва Италии.
Гипоаллергенная и "неубиваемая" обивка из микровелюра с тефлоновой защитой бережет Ваш сундук от влаги, бытовых и пищевых загрязнений, он всегда будет выглядеть новым! Не требует специальной чистки и не собирает пыль. Достаточно пылесосить. Влагу, которая не успела впитаться, можно просто собрать тряпкой.
Мягкие подпятники из натурального войлока на ножках сберегут Ваш паркет или ламинат.
Легко выдержит нагрузку в 120 килограмм!
Основные характеристики
- Высота420 мм
- Длина800 мм
- Глубина400 мм