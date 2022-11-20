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Пуф Терамо

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Характеристики товара

Описание

Необычный мягкий пуф-сундук ручной работы, просто находка для детской, ребенок никогда не ударится об угол, не травмируется! Верх - нежный бархат. Крышка удобно открывается и плотно закрывается. Внутри - большое пространство для хранения вещей.

Ножки из массива бука, покрыты итальянским лаком. Корпус ППУ, Березовая фанера. Фурнитура и отделка также пр-ва Италии.

Гипоаллергенная и "неубиваемая" обивка из микровелюра с тефлоновой защитой бережет Ваш сундук от влаги, бытовых и пищевых загрязнений, он всегда будет выглядеть новым! Не требует специальной чистки и не собирает пыль. Достаточно пылесосить. Влагу, которая не успела впитаться, можно просто собрать тряпкой.

Мягкие подпятники из натурального войлока на ножках сберегут Ваш паркет или ламинат.

Легко выдержит нагрузку в 120 килограмм!

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Основные характеристики

  • Высота420 мм
  • Длина800 мм
  • Глубина400 мм

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