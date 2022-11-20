Пуф Тильда велюр мятный

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Банкетка Болейн с ящиком велюр терракотовый
Банкетка Болейн с ящиком велюр терракотовый
Следующий Кресло Monaco Wood CF Экокожа Черный
Банкетка Болейн с ящиком велюр терракотовый

Характеристики товара

Описание

Оригинальный пуф, который дополнит интерьер спальни, прихожей или детской. Обивка выполнена из мягкого велюра с декоративной молнией. Под сиденьем имеется ящик для хранения различных мелочей. Ножки изготовлены из металла в золотом цвете. На них предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.

Высота пуфа: 38 см. Диаметр: 35 см

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 36*21.5*36
Вес брутто: 3,600
Объем: 0,028

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота380 мм
  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Вес3,6 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Допустимая нагрузка150 кг
  • Цветголубой, зеленый

Другие товары из раздела

Пуф ЛоккиНастоящее фото товара Пуф Локки, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
15

Пуф Локки

Стул ЛордНастоящее фото товара Стул Лорд, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
13

Стул Лорд

Стул МартинНастоящее фото товара Стул Мартин, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена
7

Стул Мартин

Диван Томас, солнечный желтыйНастоящее фото товара Диван Томас, солнечный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 900
116Хит

Диван Томас, солнечный желтый

Стул Мальта, голубой велюр, ножки металлНастоящее фото товара Стул Мальта, голубой велюр, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от7 89027
10 790 ₽
7

Стул Мальта, голубой велюр, ножки металл

С этим товаром покупают

Банкетка SofaНастоящее фото товара Банкетка Sofa, произведённого компанией ChiedoCover
14 490
Оптовая цена
9

Банкетка Sofa

Настоящее фото товара Пуф Айзерлон, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
15

Пуф Айзерлон

Настоящее фото товара Пуф Аккерман, произведённого компанией ChiedoCover
от10 140
Оптовая цена
11

Пуф Аккерман

Банкетка АлегретеНастоящее фото товара Банкетка Алегрете, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
14

Банкетка Алегрете

Пуф PortofinoНастоящее фото товара Пуф Portofino, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
11

Пуф Portofino

Пуф AmsterdamНастоящее фото товара Пуф Amsterdam, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена
13

Пуф Amsterdam