Характеристики товара
Описание
Оригинальный пуф, который дополнит интерьер спальни, прихожей или детской. Обивка выполнена из мягкого велюра с декоративной молнией. Под сиденьем имеется ящик для хранения различных мелочей. Ножки изготовлены из металла в золотом цвете. На них предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.
Высота пуфа: 38 см. Диаметр: 35 см
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 36*21.5*36
Вес брутто: 3,600
Объем: 0,028
Основные характеристики
- Высота380 мм
- Ширина350 мм
- Глубина350 мм
- Вес3,6 кг
- Материал сиденьявелюр
- Допустимая нагрузка150 кг
- Цветголубой, зеленый