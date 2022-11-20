Мягкий, удобный и долговечный пуф идеально подойдет как для прихожей, так и для спальни.
Минималистичный стильный дизайн украсит ваш интерьер.
Крышка имеет элегантную простежку, ножки с выраженной геометрией подчеркивают внешний вид изделия.
Вместительный ящик для хранения поможет держать под рукой множество полезных вещей и сэкономить место.
Банкетка ПФ-11 белая
Банкетка ПФ-11 бежевая
Пуф Руби бежевый
Пуф Руби красный
Пуф-банкетка Луго
Пуф Оникс вельвет изумрудный
Пуф Сиена экокожа
Пуф-глайдер Прованс экокожа
Пуф Мира большой бирюзовый
Банкетка Sofa
Банкетка Адрасман
Пуф Айзерлон
Пуф Аккерман
Банкетка Аликанте
Пуф для холла Анжелика, квадратный
Пуф для холла Анжелика, круглый
Пуф для холла Анжелика, треугольный
Пуф для холла Елена, квадратный
Пуф для холла Клер, двухместный
Пуф Кристи, 1 местный
Пуф для холла Силвано
Пуф для холла Флора, одноместный
Пуф Кристи, 2-х местный
Пуф для холла Эвита, одноместный
Пуф для холла Валерия
Пуф для холла Флора, двухместный
Пуф для холла Брикстон
Пуф для холла Брикстон, двухместный
Пуф Альфа, Бета
Пуф Калипсо
Пуф Пони
Пуф 01 К
Пуф 03 К
Пуф 08 ЧГН
Пуф Лотос 2
Пуф Классика 2
Пуф Джерри, вельвет, темно-бирюзовый
Пуфик Амбер антрацит
Пуфик Сламбер черный
Пуфик Сламбер желтый
Пуф Медальон
Банкетка Маска серебро
Детский пуф Конструктор
Пуф Kansas
Пуф Терамо
Табурет Лофт белый
Табурет Лофт золото
Пуфик-банкетка Салация
Банкетка Лофт
Пуф с крышкой Ревда леопард
Пуф с крышкой Ресифи высокий
Пуф с отсеком для хранения Сиань
Пуф с отсеком для хранения Сиань малый
Пуф с отсеком для хранения Салават розовый
Пуф с крышкой Фиолетовый
Пуф с крышкой розовато-лиловый
Пуф с крышкой Раднор
Пуф с крышкой Рашмар
Пуф Amsterdam
Пуф Поросенок розовый
Пуф Бычок, рыжий, без короба и крышки
Пуф Бычок, синий, без короба и крышки
Пуф Бычок, черный, без короба и крышки
Пуф Бычок, темно-коричневый, без короба и крышки
Пуф Бычок, пятнистый, без короба и крышки
Пуф Бычок, коричневый глянец, без короба и крышки
Пуф Бычок, серый матовый, без короба и крышки
Пуф Бычок, красный, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, коричневый, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, синий, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, черный, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, темно-коричневый, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, пятнистый, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, коричневый глянец, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, серый матовый, с коробом и крышкой
Пуф Джерри велюр пыльно-розовый
Пуф Джерри велюр изумрудный
Пуф Руби светло-розовый велюр
Пуф Грация, сиреневый
Пуф Гамма, розовый
Пуф АЛЛЕН
Пуф трансформер Шарм
Пуф ЛАУНЖ, 700x700
Банкетка Prime
Пуф для гостиной Rice бежевый/ золотой
Пуф для гостиной Rice зеленый/ золотой
Пуф Arwen, серо-розовый
Пуф Arwen, винный
Пуф 05 К Клеопатра
Пуф 04 К
Пуф 02 К Клеопатра
Пуф 06 К
Пуф 07 К
Пуф Рио