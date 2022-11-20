Пуф Венето с крышкой

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Пуф Венето с крышкой

4.6
4 290 ₽
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Пуф Грация

Характеристики товара

Описание

Мягкий, удобный и долговечный пуф идеально подойдет как для прихожей, так и для спальни.

Минималистичный стильный дизайн украсит ваш интерьер.
Крышка имеет элегантную простежку, ножки с выраженной геометрией подчеркивают внешний вид изделия.
Вместительный ящик для хранения поможет держать под рукой множество полезных вещей и сэкономить место.

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Основные характеристики

  • Высота470 мм
  • Длина370 мм
  • Ширина370 мм
  • Вес2.3 кг
  • Материал сиденьязамша

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