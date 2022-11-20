Пуф Венето стяжка

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Пуф Венето стяжка

4.9
4 490 ₽
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Пуф Венето с крышкой
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Пуф Венето с крышкой

Характеристики товара

Описание

Мягкий, удобный и долговечный пуф идеально подойдет как для прихожей, так и для спальни.

Минималистичный стильный дизайн украсит ваш интерьер.

Цвет обивки: Santorini 0415

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Основные характеристики

  • Высота420 мм
  • Длина420 мм
  • Ширина420 мм
  • Вес2.3 кг
  • Материал сиденьяискусственная кожа, кожзам

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