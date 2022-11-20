Мягкий, удобный и долговечный пуф идеально подойдет как для прихожей, так и для спальни.
Минималистичный стильный дизайн украсит ваш интерьер.
Цвет обивки: Santorini 0415
Банкетка ПФ-11 белая
Банкетка ПФ-11 бежевая
Пуф Руби белый
Пуф Руби красный
Пуф-банкетка Луго
Пуф Оникс вельвет изумрудный
Пуф Мэри
Пуф Мира большой фуксия
Пуф Мира малый фуксия
Банкетка Sofa
Банкетка Адрасман
Пуф Аккерман
Банкетка Алагуела
Банкетка Алегрете
Банкетка Brooklyn
Банкетка Амарилло
Пуф для холла Анжелика, квадратный
Пуф для холла Анжелика, круглый
Пуф для холла Анжелика, треугольный
Пуф для холла Эвита, средняя часть
Пуф для холла Силвано
Пуф для холла Флора, одноместный
Пуф Кристи, 2-х местный
Пуф для холла Эвита, одноместный
Пуф для холла Валерия
Пуф для холла Силвано, двухместный
Пуф для холла Брикстон, двухместный
Пуф Бочонок
Пуф Пони
Пуф 04 К
Пуф 07 К
Пуф Хельга
Пуф Джерри, вельвет, оранжевый
Стол/пуф GRAND
Пуфик Сламбер черный
Пуфик Сламбер голубой
Пуфик Сламбер желтый
Пуф Версаль квадратный
Пуф Билли
Табурет Лофт черный
Пуфик-банкетка Турсциверс
Пуф Рабат леопард
Пуф с крышкой Ревда леопард
Пуф с крышкой Реймс
Пуф с крышкой Ресифи высокий
Пуф с крышкой Рошаль леопард
Пуф Салаир
Пуф с отсеком для хранения Сиань
Пуф с отсеком для хранения Сиань малый
Пуф с отсеком для хранения Салават розовый
Пуф с крышкой Фиолетовый
Пуф с крышкой розовато-лиловый
Пуф с крышкой Раднор
Пуф с крышкой Рашмар
Пуф Portofino
Пуф Поросенок розовый
Пуф Бабл, серый велюр
Пуф Бычок, красный, без короба и крышки
Пуф Бычок, коричневый, без короба и крышки
Пуф Бычок, черный, без короба и крышки
Пуф Бычок, темно-коричневый, без короба и крышки
Пуф Бычок, пятнистый, без короба и крышки
Пуф Бычок, серый матовый, без короба и крышки
Пуф Бычок, коричневый, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, рыжий, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, синий, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, темно-коричневый, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, пятнистый, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, коричневый глянец, с коробом и крышкой
Пуф Джерри велюр пыльно-розовый
Пуф Джерри велюр изумрудный
Пуф Руби светло-розовый велюр
Пуф АЛЛЕН
Пуф трансформер Шарм
Пуф ЛАУНЖ, 1000x1000
Банкетка Prime
Пуф для гостиной Rice зеленый/ золотой
Пуф Arwen, серо-розовый
Пуф Arwen, винный
Пуф 01 К
Пуф 05 К Клеопатра
Пуф 02 К Клеопатра
Пуф 03 К
Пуф 06 К
Пуф 08 ЧГН
Пуф Рио