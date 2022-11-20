Фотография Пуф Европа от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Пуф Европа

4.8
Оптовая цена
2 690 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Пуф Европа
Пуф Европа
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Пуф Европа

4.8
2690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина530 мм
  • Цветсерый

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