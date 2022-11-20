Характеристики товара
Описание
Амбер П Сосна — обаятельный пуфик, который чудесно впишется в любой уголок квартиры. Прихожая, гостиная, спальня — где бы вы ни решили разместить этот миниатюрный предмет мебели, он везде окажется к месту.
Каркас полностью выполнен из массива сосны, поэтому изделие может похвастаться невероятной прочностью. В качестве ножек предусмотрены крепкие прямоугольные опоры, благодаря которым обеспечивается надежность конструкции. Древесина покрыта экологически безопасным нетоксичным лаком.
Мягкое сиденье наполнено пенополиуретаном и обтянуто рогожкой, известной своей практичностью. Неприхотливая ткань гарантирует долговечность изделия.
Основные характеристики
- Высота440
- Длина900
- Глубина700