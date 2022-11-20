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          Фотография Пуфик Амбер голубой от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Пуфик Амбер голубой

          4.9
          Оптовая цена
          от 9 090 ₽
          При покупке от 10 шт
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          Пуфик Амбер голубой
          Пуфик Амбер голубой
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          Характеристики товара

          Описание

          Амбер П Сосна — обаятельный пуфик, который чудесно впишется в любой уголок квартиры. Прихожая, гостиная, спальня — где бы вы ни решили разместить этот миниатюрный предмет мебели, он везде окажется к месту.

          Каркас полностью выполнен из массива сосны, поэтому изделие может похвастаться невероятной прочностью. В качестве ножек предусмотрены крепкие прямоугольные опоры, благодаря которым обеспечивается надежность конструкции. Древесина покрыта экологически безопасным нетоксичным лаком.

          Мягкое сиденье наполнено пенополиуретаном и обтянуто рогожкой, известной своей практичностью. Неприхотливая ткань гарантирует долговечность изделия.

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          Основные характеристики

          • Высота440
          • Длина900
          • Глубина700

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