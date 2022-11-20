Фотография Пуфик-банкетка Салация от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Пуфик-банкетка Салация

4.5
Оптовая цена при покупке от 5 штот 13 090 ₽
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Пуфик-банкетка Салация
Пуфик-банкетка Салация
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Пуфик-банкетка Салация

4.5
13090 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота485 мм
  • Длина670 мм
  • Глубина360 мм

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