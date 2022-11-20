Фотография Пуфик-банкетка Тривия от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Пуфик-банкетка Тривия

4.4
Оптовая цена при покупке от 5 штот 7 290 ₽
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Пуфик-банкетка Тривия
Пуфик-банкетка Тривия
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Пуфик-банкетка Тривия

4.4
7290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота510 мм
  • Длина370 мм
  • Глубина560 мм

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