Фотография Пуфик-банкетка Еврибия от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Пуфик-банкетка Еврибия

4.1
Оптовая цена при покупке от 5 штот 8 990 ₽
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Пуфик-банкетка Еврибия
Пуфик-банкетка Еврибия
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Пуфик-банкетка Еврибия

4.1
8990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота580 мм
  • Длина950 мм
  • Глубина420 мм

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