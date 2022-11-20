Фотография Пуфик-банкетка Юнона от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Пуфик-банкетка Юнона

4.7
Оптовая цена при покупке от 5 штот 10 190 ₽
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Пуфик-банкетка Юнона
Пуфик-банкетка Юнона
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Пуфик-банкетка Юнона

4.7
10190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота520 мм
  • Длина820 мм
  • Глубина460 мм

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