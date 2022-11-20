Характеристики товара
Описание
Ящик для хранения: 21*20*18 см
Основные характеристики
- Высота390 мм
- Ширина390 мм
- Длина590 мм
- Материалфанера, дерево
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка130 кг
- Цветчерный
- Материал ножекбук
Ящик для хранения: 21*20*18 см
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