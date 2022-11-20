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Пуфик Бульдог с крышкой, коричневый - фото 1Пуфик Бульдог с крышкой, коричневый - фото 2Пуфик Бульдог с крышкой, коричневый - фото 3Пуфик Бульдог с крышкой, коричневый - фото 4

Пуфик Бульдог с крышкой, коричневый

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Стеллаж Лофт А3 малый

Характеристики товара

Описание

Ящик для хранения: 21*20*18 см

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Основные характеристики

  • Высота390 мм
  • Ширина390 мм
  • Длина590 мм
  • Материалфанера, дерево
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Цветкоричневый
  • Материал ножекбук

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