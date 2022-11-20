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Пуфик Хрюша, бирюзовая

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Характеристики товара

Описание

Длина без учета головы и хвоста 50 см

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Основные характеристики

  • Высота320 мм
  • Ширина320 мм
  • Длина430 мм
  • Материалфанера, дерево
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Цветбирюзовый
  • Материал ножекбук

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