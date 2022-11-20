Характеристики товара
Описание
Длина без учета головы и хвоста 50 см
Основные характеристики
- Высота320 мм
- Ширина320 мм
- Длина430 мм
- Материалфанера, дерево
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка130 кг
- Цветжелтый
- Материал ножекбук
Длина без учета головы и хвоста 50 см
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