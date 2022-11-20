Характеристики товара
Описание
Материал:
Каркас - фанера,
Ткань - 100% полиэстер.
Основные характеристики
- Высота420 мм
- Ширина890 мм
- Глубина680 мм
- Вес8 кг
Материал:
Каркас - фанера,
Ткань - 100% полиэстер.
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