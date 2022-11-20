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          Фотография Пуфик Сламбер голубой от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Пуфик Сламбер голубой

          4.5
          Оптовая цена
          от 9 090 ₽
          При покупке от 10 шт
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          Пуфик Сламбер голубой
          Пуфик Сламбер голубой
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          Характеристики товара

          Описание

          Сламбер — удобный и практичный пуфик, восхищающий оригинальным дизайном и воздушным исполнением. Модель обязательно придется по душе самым искушенным ценителям и станет настоящим украшением интерьера прихожей, гостиной или спальни.

          Каркас изготовлен из массива сосны, благодаря чему изделие обладает непревзойденной прочностью и надежностью. Ножки и ниша имеют элегантную овальную форму, которая в тандеме с цветовой гаммой матрасика превращают пуфик в эталон изысканности и эстетики.

          Размеры изделия позволяют смело использовать его в качестве полноценного и удобного места для сидения.

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          Основные характеристики

          • Высота440
          • Длина850
          • Глубина700

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