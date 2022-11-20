Характеристики товара
Описание
Сламбер — удобный и практичный пуфик, восхищающий оригинальным дизайном и воздушным исполнением. Модель обязательно придется по душе самым искушенным ценителям и станет настоящим украшением интерьера прихожей, гостиной или спальни.
Каркас изготовлен из массива сосны, благодаря чему изделие обладает непревзойденной прочностью и надежностью. Ножки и ниша имеют элегантную овальную форму, которая в тандеме с цветовой гаммой матрасика превращают пуфик в эталон изысканности и эстетики.
Размеры изделия позволяют смело использовать его в качестве полноценного и удобного места для сидения.
Основные характеристики
- Высота440
- Длина850
- Глубина700