+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Пуфик Сламбер желтый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Пуфик Сламбер желтый

          4.7
          Оптовая цена
          от 9 090 ₽
          При покупке от 10 шт
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Пуфик Сламбер желтый
          Пуфик Сламбер желтый
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

          О товаре

          Все характеристики

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару
          Предыдущий товар в категории Пуфик Сламбер салатовый
          Пуфик Сламбер салатовый
          Следующий Кресло Пенек
          Кресло Пенек

          Характеристики товара

          Описание

          Сламбер — удобный и практичный пуфик, восхищающий оригинальным дизайном и воздушным исполнением. Модель обязательно придется по душе самым искушенным ценителям и станет настоящим украшением интерьера прихожей, гостиной или спальни.

          Каркас изготовлен из массива сосны, благодаря чему изделие обладает непревзойденной прочностью и надежностью. Ножки и ниша имеют элегантную овальную форму, которая в тандеме с цветовой гаммой матрасика превращают пуфик в эталон изысканности и эстетики.

          Размеры изделия позволяют смело использовать его в качестве полноценного и удобного места для сидения.

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Основные характеристики

          • Высота440
          • Длина850
          • Глубина700

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Кресло Артис светло-голубой, произведённого компанией ChiedoCover-41%
          14 990 ₽25 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло Артис светло-голубой
          Настоящее фото товара Диван Моби Дик кофе, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Моби Дик кофе
          Настоящее фото товара Диван Айлант, произведённого компанией ChiedoCover
          17 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Айлант
          Настоящее фото товара Кресло Бонни, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Бонни
          Настоящее фото товара Диван Кубус, произведённого компанией ChiedoCover
          45 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Кубус
          Настоящее фото товара Ковер Secret De Maison FALCON, произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Ковер Secret De Maison FALCON
          Настоящее фото товара Ковер Secret De Maison LAVAL, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Ковер Secret De Maison LAVAL
          Настоящее фото товара Ковер Secret De Maison RODES, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Ковер Secret De Maison RODES
          Настоящее фото товара Кашпо Прованс, квадратное, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кашпо Прованс, квадратное
          Настоящее фото товара Экран защитный настольный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 220 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Экран защитный настольный

          Другие товары из раздела пуфы оптом

          Настоящее фото товара Кресло Подушка, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Подушка
          Настоящее фото товара Кресло Трапеция, произведённого компанией ChiedoCover
          9 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло Трапеция
          Настоящее фото товара Кресло Цветок, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Цветок
          Настоящее фото товара Кресло Спорт, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Спорт
          Настоящее фото товара Кресло Комфорт бескаркасное, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Комфорт бескаркасное
          Настоящее фото товара Кресло Airpuff , произведённого компанией ChiedoCover
          2 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Airpuff
          Настоящее фото товара Пуф Монако квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Пуф Монако квадратный
          Настоящее фото товара Пуф Монако прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пуф Монако прямоугольный
          Настоящее фото товара Пуф Медальон, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Пуф Медальон
          Настоящее фото товара Пуф Версаль прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Пуф Версаль прямоугольный