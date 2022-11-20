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Пуфик Слоник c домиком для кошки, бежевый - фото 1Пуфик Слоник c домиком для кошки, бежевый - фото 2Пуфик Слоник c домиком для кошки, бежевый - фото 3Пуфик Слоник c домиком для кошки, бежевый - фото 4Пуфик Слоник c домиком для кошки, бежевый - фото 5

Пуфик Слоник c домиком для кошки, бежевый

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Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-AQUA
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Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-AQUA

Характеристики товара

Описание

Д*Ш*В 31*22*30 см.


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Основные характеристики

  • Высота440 мм
  • Ширина360 мм
  • Длина690 мм
  • Материалфанера, дерево
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Цветбежевый
  • Материал ножекбук

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