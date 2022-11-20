Характеристики товара
Описание
Внутренний отсек: Д*Ш*В 31*22*30 см.
Основные характеристики
- Высота440 мм
- Ширина360 мм
- Длина690 мм
- Материалфанера, дерево
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка130 кг
- Цветголубой
- Материал ножекбук
Внутренний отсек: Д*Ш*В 31*22*30 см.
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