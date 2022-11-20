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Рабочий стол Торборг

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Компьютерный стол Ньюарк, серый, столешница венге

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота410 мм
  • Длина330 мм
  • Глубина380 мм
  • Материалметалл, МДФ

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