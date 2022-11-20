Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота410 мм
- Длина330 мм
- Глубина380 мм
- Материалметалл, МДФ
Письменный стол Милан
Письменный стол Уно венге
Письменный стол Уно белый
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лофт-7
Стол Лофт-2
Стол Лофт-1
Стул Eames Белый
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина
Подвесной светильник Anna №2
Обеденная группа Брук
Стул Flip Бежевый
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Журнальный столик Stone круглый 013
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа
Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)
Стул посетителя Стандарт
Стол письменный Topaz, светлый дуб, лдсп