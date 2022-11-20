Описание:
Данную модель можно изготовить в различных цветах, материалах и конфигурациях.
Материал базовой комплектации: МДФ, ЛДСП Egger, пластик, подсветка
Габарит базовой комплектации: 2100х750х1150 (ШхГхВ)
Габариты образца: 2100х750х1150 (ШхГхВ)
Возможные габариты: индивидуально
Возможные материалы: МДФ в пластике, шпоне, покраске, массив
Дополнительно: подсветка, логотипы, кресла, тумбы, шкафы
Ресепшн для клиники ELIZA отличается стильным современным дизайном и высокой практичностью. Стойка оборудована удобными ящиками для хранения большого количества документов, что делает работу персонала максимально удобной. Мебель выполнена из влагостойкого ЛДСП повышенной прочности. По желанию заказчика любые параметры модели можно корректировать.
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