Описание:
Данную модель можно изготовить в различных цветах, материалах и конфигурациях.
Материал базовой комплектации: МДФ, ЛДСП Egger, пластик, стекло
Габарит базовой комплектации: 1400х2000х1150 (ШхГхВ)
Габариты образца: 1400х2000х1150 (ШхГхВ)
Возможные габариты: индивидуально
Возможные материалы: МДФ в пластике, шпоне, покраске, массив
Возможные материалы: МДФ в шпоне, покраске, искусственный камень
Радиусная стойка Modest выполнена из высококачественного ЛДСП Egger и пластика, которые в тандеме обеспечивают повышенную функциональность и практичность мебели. Благодаря встроенной подсветке и стеклянным поверхностям внешний вид стойки отличается элегантностью и динамичностью. Она превосходно впишется в рабочее пространство и подчеркнет статус компании.
Стул Сатурн
Стул Луна-1
Стул Хит 20мм складной, золото, корона красная
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая
Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая
Стул Стандарт, кожзам
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция стульев Хит - золото, ромб красный