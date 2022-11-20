Радиусная стойка ресепшн черная Modest

9 оценок

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Радиусная стойка ресепшн черная Modest

4.7
57 590 ₽
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Радиусная стойка ресепшн Elegance
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Радиусная стойка ресепшн Elegance

Характеристики товара

Описание

Описание:
Данную модель можно изготовить в различных цветах, материалах и конфигурациях.

Материал базовой комплектации: МДФ, ЛДСП Egger, пластик, стекло

Габарит базовой комплектации: 1400х2000х1150 (ШхГхВ)

Габариты образца: 1400х2000х1150 (ШхГхВ)

Возможные габариты: индивидуально

Возможные материалы: МДФ в пластике, шпоне, покраске, массив

Возможные материалы: МДФ в шпоне, покраске, искусственный камень

Радиусная стойка Modest выполнена из высококачественного ЛДСП Egger и пластика, которые в тандеме обеспечивают повышенную функциональность и практичность мебели. Благодаря встроенной подсветке и стеклянным поверхностям внешний вид стойки отличается элегантностью и динамичностью. Она превосходно впишется в рабочее пространство и подчеркнет статус компании.

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