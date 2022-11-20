Описание:
Данную модель можно изготовить в различных цветах, материалах и конфигурациях.
Материал базовой комплектации: МДФ, ЛДСП Egger, пластик, подсветка
Габарит базовой комплектации: 2800х800х1150 (ШхГхВ)
Габариты образца: 4300х1200х1150 (ШхГхВ)
Возможные габариты: индивидуально
Возможные материалы: МДФ в пластике, шпоне, покраске, массив
Дополнительно: подсветка, логотипы, кресла, тумбы, шкафы
Модель стойки Power отличается мощной динамкой и футуристичным дизайном. Она выполнена из ЛДСП Egger и пластика, которые гарантируют повышенную прочность и надежность конструкции. Наполнение стойки продумано до мелочей для комфорта сотрудников и посетителей: выдвижные ящики, полки, встроенная подсветка. Функциональность и габаритные размеры мебели могут изменяться согласно желаниям заказчика.
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