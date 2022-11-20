Радиусная стойка ресепшн Elegance

7 оценок

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Радиусная стойка ресепшн Elegance

4.5
108 190 ₽
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Радиусная стойка ресепшн Seoul
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Радиусная стойка ресепшн Seoul

Характеристики товара

Описание

Описание:
Данную модель можно изготовить в различных цветах, материалах и конфигурациях.

Материал базовой комплектации: МДФ, ЛДСП Egger, пластик, стекло

Габарит базовой комплектации: 1800х700х1150 (ШхГхВ)

Габариты образца: 2000х800х1150 (ШхГхВ)

Возможные габариты: индивидуально

Возможные материалы: МДФ в пластике, шпоне, покраске, массив

Дополнительно: подсветка, логотипы, кресла, тумбы, шкафы

Радиусная стойка ресепшн Еlegance – элегантное решение для любого бизнеса. Мебель выполнена из высококачественного ЛДСП Egger и пластика, которые обеспечивают прочность и надежность конструкции максимально длительный срок. Благодаря встроенной подсветке и стеклянной столешнице стойка имеет современный внешний вид и становится настоящим украшением холла.

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