Описание:
Данную модель можно изготовить в различных цветах, материалах и конфигурациях.
Материал базовой комплектации: МДФ, ЛДСП Egger, пластик, стекло
Габарит базовой комплектации: 1800х700х1150 (ШхГхВ)
Габариты образца: 2000х800х1150 (ШхГхВ)
Возможные габариты: индивидуально
Возможные материалы: МДФ в пластике, шпоне, покраске, массив
Дополнительно: подсветка, логотипы, кресла, тумбы, шкафы
Радиусная стойка ресепшн Еlegance – элегантное решение для любого бизнеса. Мебель выполнена из высококачественного ЛДСП Egger и пластика, которые обеспечивают прочность и надежность конструкции максимально длительный срок. Благодаря встроенной подсветке и стеклянной столешнице стойка имеет современный внешний вид и становится настоящим украшением холла.