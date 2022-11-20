Описание:
Данную модель можно изготовить в различных цветах, материалах и конфигурациях.
Материал базовой комплектации: МДФ, ЛДСП Egger, пластик
Габарит базовой комплектации: 5000х700х1150 (ШхГхВ)
Габариты образца: 6000х800х1150 (ШхГхВ)
Возможные габариты: индивидуально
Возможные материалы: МДФ в пластике, шпоне, покраске, массив
Дополнительно: подсветка, логотипы, кресла, тумбы, шкафы
Стильная стойка ресепшн RING выполнена из плиты МДФ покрытого пластиком HPL Abet Laminati. Древесная фактура пластика придает изделию солидный вид, поэтому данная модель универсальна и может устанавливаться в помещениях с любым интерьером. Опорой столешницы служит металлокаркас, который гарантирует надежность и долговечность изделия. Стойка оборудована мобильными тумбами. Габариты стойки могут меняться в соответствии с желаниями заказчика и особенностями помещения.
Цена указана за погонный метр.
Стул Премьер
Стул Камелия
Стул-кресло Соната-Комфорт
Стул-кресло Соната
Стул Каре
Стул полубарный Beetle, со спинкой маренго, хромированные ножки
Стул барный Beetle со спинкой, маренго, хромированные ножки
Стул барный Beetle со спинкой, серый, хромированные ножки
Тележка для прачечной, ТП 17