Радиусная стойка ресепшн Ring

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Радиусная стойка ресепшн Ring

4.4
113 190 ₽
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Предыдущий товар в категории Радиусная стойка ресепшн черная Power
Радиусная стойка ресепшн черная Power
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Радиусная стойка ресепшн черная Power

Характеристики товара

Описание

Описание:
Данную модель можно изготовить в различных цветах, материалах и конфигурациях.
Материал базовой комплектации: МДФ, ЛДСП Egger, пластик
Габарит базовой комплектации: 5000х700х1150 (ШхГхВ)
Габариты образца: 6000х800х1150 (ШхГхВ)
Возможные габариты: индивидуально
Возможные материалы: МДФ в пластике, шпоне, покраске, массив
Дополнительно: подсветка, логотипы, кресла, тумбы, шкафы
Стильная стойка ресепшн RING выполнена из плиты МДФ покрытого пластиком HPL Abet Laminati. Древесная фактура пластика придает изделию солидный вид, поэтому данная модель универсальна и может устанавливаться в помещениях с любым интерьером. Опорой столешницы служит металлокаркас, который гарантирует надежность и долговечность изделия. Стойка оборудована мобильными тумбами. Габариты стойки могут меняться в соответствии с желаниями заказчика и особенностями помещения.
Цена указана за погонный метр.

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