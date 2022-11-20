Радиусная стойка ресепшн Seoul

7 оценок

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Радиусная стойка ресепшн Seoul

4.6
108 190 ₽
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Стул Тюльпан, велюр бирюзовый
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Стул Тюльпан, велюр бирюзовый

Характеристики товара

Описание

Описание:
Данную модель можно изготовить в различных цветах, материалах и конфигурациях.

Материал базовой комплектации: МДФ, ЛДСП Egger, пластик, стекло

Габарит базовой комплектации: 2100х1000х1150 (ШхГхВ)

Габариты образца: 2800х1000х1150 (ШхГхВ)

Возможные габариты: индивидуально

Возможные материалы: МДФ в пластике, шпоне, покраске, массив

Дополнительно: подсветка, логотипы, кресла, тумбы, шкафы

Радиусная стойка ресепшн SEOUL сочетает в себе высокую функциональность и стильный современный дизайн. Она отличается повышенной надежностью и прочностью, которые гарантированы высококачественным ЛДСП Egger и современным пластиком. Лаконичный дизайн позволяет устанавливать стойку в холле с интерьером любого стиля. Размеры и наполнение мебели будут зависеть от желания заказчика.

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