Описание:
Данную модель можно изготовить в различных цветах, материалах и конфигурациях.
Материал базовой комплектации: МДФ, ЛДСП Egger, пластик, стекло
Габарит базовой комплектации: 2100х1000х1150 (ШхГхВ)
Габариты образца: 2800х1000х1150 (ШхГхВ)
Возможные габариты: индивидуально
Возможные материалы: МДФ в пластике, шпоне, покраске, массив
Дополнительно: подсветка, логотипы, кресла, тумбы, шкафы
Радиусная стойка ресепшн SEOUL сочетает в себе высокую функциональность и стильный современный дизайн. Она отличается повышенной надежностью и прочностью, которые гарантированы высококачественным ЛДСП Egger и современным пластиком. Лаконичный дизайн позволяет устанавливать стойку в холле с интерьером любого стиля. Размеры и наполнение мебели будут зависеть от желания заказчика.