Характеристики товара
Описание
Длина: 1980 мм
Ширина: 800 мм
Высота: 400 мм
Длина: 1980 мм
Ширина: 800 мм
Высота: 400 мм
Дополнительное спальное место Extra-bed
Складная кровать на основе ламели с колесиками EXB-08
Складная кровать EXB-07
Двухспальная раскладная кровать EXB-03
Детская раскладная кровать BEB-01
Раскладушка RXB-02
Раскладушка RXB-01
Кровать раскладная Алеся
Кровать раскладная Надин
Кровать раскладная Алеся мягкая листовой поролон
Льняные ткани
Шторы Сатен
КПБ 2.0 сп, бязь 125гр (отбелка)
Кресло Манго, вельвет, мятное
Подвесной светильник Tommy №6
Подвесной светильник Tommy №7
Подвесной светильник Tommy №9