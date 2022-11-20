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Раскладная кровать с 12 см Матрасом EXB-02 - фото 1

Раскладная кровать с 12 см Матрасом EXB-02

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 1980 мм

Ширина: 800 мм

Высота: 400 мм

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