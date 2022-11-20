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Раскладной стол Шеффилд антрацитовый 160 (220) x 75 - фото 1Раскладной стол Шеффилд антрацитовый 160 (220) x 75 - фото 2Раскладной стол Шеффилд антрацитовый 160 (220) x 75 - фото 3

Раскладной стол Шеффилд антрацитовый 160 (220) x 75

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Характеристики товара

Описание

Раскладной стол Шеффилд антрацитовый – модель с характером для стильной столовой. Выдвижной стол Шеффилд идеально подойдет для ультрасовременного городского интерьера. Благодаря текстурированной антрацитовой отделке из цельного дерева акации, изделие выглядит эффектным и модным. А простой механизм раскладывания быстро обеспечит дополнительными местами вновь прибывших гостей. Впечатляйтесь и наслаждайтесь ужином в большой компании хоть каждый день! Стол собран из металлического каркаса и деревянной столешницы. Толщина столешницы – 2,5 см. Она изготовлена из массива акации, а внутренние части – МДФ со шпоном. Поверхность полностью окрашена антрацитовой матовой краской, стойкой к механическим воздействиям, высоким температурам. Каркас окрашен в черный матовый цвет по технологии порошкового нанесения. Благодаря этому поверхность идеально ровная. Каркас оснащен механизмом раскладывания по типу «бабочка», который удлиняет стол на 60 см. Вместимость – 6/8 человек. Общая максимальная нагрузка – 90 кг Ножки имеют толщину 3 на 6 см. Для защиты напольного покрытия от повреждений, на каждой есть пластиковая накладка. Размеры: ширина – 160/220 см, высота – 75 см, глубина – 90 см. Вес стола – 90 кг. Необходима будет сборка. Инструкция и крепеж включены в комплектацию.
Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина1600 мм
  • Вес48 кг
  • МатериалМДФ, массив, шпон
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияИспания

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