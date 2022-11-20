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Раскладушка RXB-01 - фото 1

Раскладушка RXB-01

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Раскладушка RXB-02
Следующий Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Раскладушка RXB-02

Характеристики товара

Описание

Длина: 2060 мм

Ширина: 800 мм

Высота: 400 мм

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