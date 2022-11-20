Характеристики товара
Описание
Длина: 2060 мм
Ширина: 800 мм
Высота: 400 мм
Длина: 2060 мм
Ширина: 800 мм
Высота: 400 мм
Дополнительное спальное место Extra-bed
Раскладная кровать с 12 см Матрасом EXB-02
Складная кровать на основе ламели с колесиками EXB-08
Складная кровать EXB-07
Двухспальная раскладная кровать EXB-03
Детская раскладная кровать BEB-01
Раскладушка RXB-02
Кровать раскладная Алеся
Кровать раскладная Надин
Кровать раскладная Алеся мягкая листовой поролон
Складной стол Виктория 180
Ткань Montana, рогожка
КПБ 1.5 сп, сатин страйп
Стол складной Натали белый
Подвесной светильник Irving №1
Стул складной Мармарис, белый