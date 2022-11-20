Характеристики товара
Описание
Длина: 1950 мм
Ширина: 800 мм
Высота: 380 мм
Длина: 1950 мм
Ширина: 800 мм
Высота: 380 мм
Дополнительное спальное место Extra-bed
Раскладная кровать с 12 см Матрасом EXB-02
Складная кровать на основе ламели с колесиками EXB-08
Складная кровать EXB-07
Двухспальная раскладная кровать EXB-03
Детская раскладная кровать BEB-01
Раскладушка RXB-01
Кровать раскладная Алеся
Кровать раскладная Надин
Кровать раскладная Алеся мягкая листовой поролон
КПБ 2.0 сп с евро, сатин 135гр
Подвесной светильник Blues №1
Подвесной светильник Blues №2
Подвесной светильник Blues №3
Подвесной светильник Blues №4