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Раскладушка RXB-02 - фото 1

Раскладушка RXB-02

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Характеристики товара

Описание

Длина: 1950 мм

Ширина: 800 мм

Высота: 380 мм

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