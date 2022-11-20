Фотография Разделитель комнаты Haldager 8 полок, белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Разделитель комнаты Haldager 8 полок, белый

4.4
Оптовая цена
6 590 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Разделитель комнаты Haldager 8 полок, белый
Разделитель комнаты Haldager 8 полок, белый
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Разделитель комнаты Haldager 8 полок, белый

4.4
6590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1470 мм
  • Ширина720 мм
  • Глубина340 мм
  • Цветбелый
  • Материал каркасаДСП

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