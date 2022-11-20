Фотография Разделитель комнаты Herning 5 полок, белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Разделитель комнаты Herning 5 полок, белый

4.6
Оптовая цена
11 690 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Разделитель комнаты Herning 5 полок, белый
Разделитель комнаты Herning 5 полок, белый
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Разделитель комнаты Herning 5 полок, белый

4.6
11690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1700 мм
  • Ширина640 мм
  • Глубина360 мм
  • Цветбелый
  • Материал каркасаМДФ

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