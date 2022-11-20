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Раздвижной электрокарниз с фазным управлением

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Бар-шкаф Бергамо

Характеристики товара

Описание

В цену входит: бесшумный электродвигатель, пульт управления, кабель 220в 3 м, карниз до 1 м (алюминевый профиль + комплектующие)

Раздвижной карниз устанавливается для обычных раздвижных штор, состоит из профиля карниза, каретки, бегунков с крючками, блоков для крепления двигателя и самого двигателя.

Ограничения: по весу ткани выбирается двигатель: до 50 кг = 65Вт, до 100кг - 100Вт, до 300кг = 180Вт.

Без стыков до 300см. а со стыками до 20м.

По типу подключения двигатель бывает от сети или от АКБ. По типу управления: пульт, смартфон, голос.

Все типы двигателей с радиосигналом. Также есть двигатели с модулем wifi, фазный двигатель с подключением к умному дому на 4 и 5 проводов. У каждого двигателя есть сухие контакты.

Дальность работы пульта: 30м для двигателей 65 и 100 Вт и 200 м для сценических штор двигатель мощностью 180 Вт.
У двигателей 100 и 180 Вт есть блокировка от самопроизвольного движения, поэтому эти двигатели используются для штор пергола и для крепления карниза под углом к горизонту до 45 градусов.
У двигателя 65 Вт имеется функция ручного управления которая позволяет пользоваться шторами при отключении электроэнергии, потому что двигатель не блокируется, а при включенной энергии эта функция продолжит закрывать или открывать шторы после придания движения кордовому ремню в ручном режиме. Функция называется Touch motion.
Механическая часть:
сам профиль карниза изготовлен из алюминия толщиной 1,8мм с шумоподавляющими пластиковыми вставками - это наша разработка. Бегунки изготовлены с виниловыми колесиками, которые уменьшают трение при движении по пластиковым вставкам и это позволило сделать движение штор по карнизу бесшумным. В профиль карниз вставлен закольцованный кордовый ремень натянутый на шестеренки блоков для крепления двигателей установленных по краям карниза, на ремне закреплены - каретки / глейдеры - основной элемент для передачи движения на шторы.
Электрическая часть:
вся система приводится в движение шаговым двигателем с планетарным бесшумным механизмом который запитан от розетки или от АКБ и включается сигналом закрытия или открытия штор через радиопульт, кнопку на стене, или сигнал через умный дом или приложение со смартфона.

Возможная комплектация

  1. Раздвижной электрокарниз
  2. Раздвижной электрокарниз с фазным управлением
  3. Раздвижной электрокарниз с Wi-Fi двигателем
  4. Раздвижной электрокарниз с аккумулятором
  5. Радиальный электрокарниз
  6. Раздвижной электрокарниз на люверсах
  7. Раздвижной электрокарниз Tuya
  8. Раздвижной электрокарниз AQARA
  9. Раздвижной электрокарниз с двигателем 100 Вт
Преимущества электрокарнизов


  • Большая нагрузка (до 50 кг)
  • Бесшумный мотор < 15Дб
  • Простая установка за 5 минут
  • Усиленный профиль из алюминия (1.8мм)
  • Автоматика концевых положений по упору
  • Пульт управления
  • Плавный старт и остановка
  • Ремень на основе металлизированных нитей
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