Характеристики товара
Описание
Диаметр стола 1000 мм, вставка 320 мм
Длинна в разложенном виде 1320 мм
Основные характеристики
- Диаметр1000 мм
- Материал столешницыЛДСП, стекло
- Материал подстольядерево, ЛДСП, массив
Диаметр стола 1000 мм, вставка 320 мм
Длинна в разложенном виде 1320 мм
|Материал столешницы
|Ценаруб
|ЛДСП
|8490
|Кухонный пластик HPL
|15390
|Стекло
|17490
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