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Раздвижной стол Гранд

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Характеристики товара

Описание

Диаметр стола 1000 мм, вставка 320 мм
Длинна в разложенном виде 1320 мм

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Основные характеристики

  • Диаметр1000 мм
  • Материал столешницыЛДСП, стекло
  • Материал подстольядерево, ЛДСП, массив

Варианты размеров

Материал столешницы Ценаруб
ЛДСП 8490
Кухонный пластик HPL 15390
Стекло 17490

Раздвижной стол Гранд — выполненные заказы

Фотография товара Стол Гранд, столешница HPL мрамор Чиполлино серый F093, ножки RAL 1015 от компании ChiedoCover.Стол Гранд, столешница HPL мрамор Чиполлино серый F093, ножки RAL 1015Фотография товара Стол Гранд и стулья Киви от компании ChiedoCover.Стол Гранд и стулья Киви
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