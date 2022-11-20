Фотография Раздвижной стол Гранд, со стеклянной столешницей от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Раздвижной стол Гранд, со стеклянной столешницей

4.5
Оптовая цена
от 16 590 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Раздвижной стол Гранд, со стеклянной столешницей
Раздвижной стол Гранд, со стеклянной столешницей
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Раздвижной стол Гранд, со стеклянной столешницей

4.5
16590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Глубина1000 мм
  • Ширина1000/1340 мм
  • Материал столешницызакаленное стекло, ЛДСП
  • Материал подстольяЛДСП, массив дерева

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