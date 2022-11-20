Фотография Решетка-гриль UNO GRILL от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Решетка-гриль UNO GRILL

5
Оптовая цена
от 3 990 ₽
При покупке от 1 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Решетка-гриль UNO GRILL
Решетка-гриль UNO GRILL
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Решетка-гриль UNO GRILL

5
3990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Решетка гриль UNO для приготовления продуктов на открытом огне. Незаменима при финишной поджарке стейков и овощей гриль. Создает красивый рисунок на мясе и придает ему тонкую хрустящую корочку с легким ароматом дыма. Дополнительно может быть укомплектована подставкой UNO STAND, которая позволит установить гриль на большей высоте, что уменьшит вероятность сгорания продуктов и обеспечит возможность подбрасывать дрова в очаг не снимая гриль

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Основные характеристики

  • Диаметр250 мм
  • Толщина6 мм
  • Высота100 мм

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