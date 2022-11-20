Решетка-гриль UNO GRILL
3990 ₽
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Решетка гриль UNO для приготовления продуктов на открытом огне. Незаменима при финишной поджарке стейков и овощей гриль. Создает красивый рисунок на мясе и придает ему тонкую хрустящую корочку с легким ароматом дыма. Дополнительно может быть укомплектована подставкой UNO STAND, которая позволит установить гриль на большей высоте, что уменьшит вероятность сгорания продуктов и обеспечит возможность подбрасывать дрова в очаг не снимая гриль