Характеристики товара
Описание
Длина: 360 см + 500 см подводка
Количество ламп: 10 шт
Расстояние между лампочками: 40 см
Питание: 220 V
Степень влагозащиты: IP20, подходит для использования в помещении
Работает в режиме постоянного свечения
Длина: 360 см + 500 см подводка
Количество ламп: 10 шт
Расстояние между лампочками: 40 см
Питание: 220 V
Степень влагозащиты: IP20, подходит для использования в помещении
Работает в режиме постоянного свечения
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