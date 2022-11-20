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Ретро гирлянда Glow Party 10 прозрачных лампочек с экстра теплым белым светом - фото 1Ретро гирлянда Glow Party 10 прозрачных лампочек с экстра теплым белым светом - фото 2Ретро гирлянда Glow Party 10 прозрачных лампочек с экстра теплым белым светом - фото 3Ретро гирлянда Glow Party 10 прозрачных лампочек с экстра теплым белым светом - фото 4Ретро гирлянда Glow Party 10 прозрачных лампочек с экстра теплым белым светом - фото 5

Ретро гирлянда Glow Party 10 прозрачных лампочек с экстра теплым белым светом

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Характеристики товара

Описание

Длина: 360 см + 500 см подводка

Количество ламп: 10 шт

Расстояние между лампочками: 40 см

Питание: 220 V

Степень влагозащиты: IP20, подходит для использования в помещении

Работает в режиме постоянного свечения

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