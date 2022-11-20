Ретро-гирлянда на батарейках Весна в Клермоне, 10 теплых белых LED ламп, 1.8 м, прозрачный ПВХ

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Ретро-гирлянда на батарейках Весна в Клермоне, 10 теплых белых LED ламп, 1.8 м, прозрачный ПВХ

5
2 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Декоративные гирлянды традиционно применяются для оформления интерьеров, придания пространству особой атмосферы тепла и волшебства. Но в наши дни аксессуар вышел из категории новогодне-рождественской атрибутики, значительно расширив функционал. Оригинальное украшение с искусно оформленными дизайнерскими лампочками подойдет для декорирования помещений к любым торжествам, создания праздничного настроения круглый год. Галерея фотографий, иллюминация в гостиной, необычный ночник в спальне, рисунок на стене или кашпо с подсветкой - вот лишь несколько нестандартных вариантов размещения светящихся огоньков в квартире. Дело за вами - придумывайте, творите, создавайте!

Характеристики:

Длина: 1.8 м.
Количество ламп: 10 теплых белых LED.
Работает в режиме постоянного свечения.
Материал ламп: пластик.
Расстояние между лампочками: 20 см.
Длина провода от блока с батарейками: 30 см.
Провод: прозрачный ПВХ.
Работает от батареек: 2 шт, тип АА (в комплект не входят).
Работает в режиме Таймер, после 6 часов работы подсветка автоматически выключается. На следующий день она автоматически включится в то же время, когда была включена в первый раз.
Примерный срок работы от одного комплекта батареек: 48 часов (зависит от качества батареек).
Для использования в помещении.
Гирлянды-лампочки со светодиодами имеют приглушенное свечение и подходят для использования в качестве светового акцента. При этом они не заменят собой основное освещение в доме - учитывайте этот момент при выборе количества гирлянд

Тип провода ПВХ
Тип ламп светодиоды
Тип питания Батарейки
Влагозащита IP20 (только для помещения)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп теплый белый
Цвет провода прозрачный
Длина, м 1-2
Тип свечения Постоянное свечение
Диммер Нет
Соединяемая Нет
Фигурная насадка лампочки
Серия гирлянды Гирлянды из лампочек
Класс гирлянды стандарт
Количество ламп 10-40

Вес: 0.44 кг
Длина упаковки: 0.29 м.
Ширина упаковки: 0.34 м.
Высота упаковки: 0.06 м.
Объем упаковки: 0.0062 м3

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