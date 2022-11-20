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Ретро гирлянда Сириус 10 ламп с теплым белым светом - фото 1

Ретро гирлянда Сириус 10 ламп с теплым белым светом

9 оценок
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Гирлянда из лампочек Лофтус 10 дымчатых ламп с теплым белым светом
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Гирлянда из лампочек Лофтус 10 дымчатых ламп с теплым белым светом

Характеристики товара

Описание

Длина: 270 см + 300 см подводка

Количество ламп: 10 шт

Расстояние между лампочками: 30 см

Питание: 220 V

Степень влагозащиты: IP20, предназначена для использования в помещении

Работает в режиме постоянного свечения

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