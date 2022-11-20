Характеристики товара
Описание
Резные мебельные ножки в классическом стиле. Элегантные изделия со вставками в виде резных розеток органично смотрятся в роскошных интерьерах. Предназначены для установки на обеденные или письменные столы. Аналогичный дизайн имеют деревянные ножки для мебели MN-001 и MN-071, которые используются для комплектации пуфов, буфетов, диванов и другой корпусной и мягкой мебели. Опоры сочетаются со стеклянными, металлическими элементами декора, обивкой из натуральной кожи, экокожи, качественного интерьерного текстиля.
К заказу доступны опоры высотой 775 и 900 мм.
На сайте указана цена за опору в стандартной обработке, без крепежа, высотой 775 мм
Основные характеристики
- Высота775/900 мм
- Ширина71/82 мм
- Материал подстольядерево
- Цветбежевый