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Резная консольная ножка 10 - фото 1

Резная консольная ножка 10

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Резные мебельные ножки в классическом стиле. Элегантные изделия со вставками в виде резных розеток органично смотрятся в роскошных интерьерах. Предназначены для установки на обеденные или письменные столы. Аналогичный дизайн имеют деревянные ножки для мебели MN-001 и MN-071, которые используются для комплектации пуфов, буфетов, диванов и другой корпусной и мягкой мебели. Опоры сочетаются со стеклянными, металлическими элементами декора, обивкой из натуральной кожи, экокожи, качественного интерьерного текстиля.

К заказу доступны опоры высотой 775 и 900 мм.

На сайте указана цена за опору в стандартной обработке, без крепежа, высотой 775 мм


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Основные характеристики

  • Высота775/900 мм
  • Ширина71/82 мм
  • Материал подстольядерево
  • Цветбежевый
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