Характеристики товара
Описание
Доступные к заказу размеры:
|Высота, мм
|Ширина в верхней части изделия, мм
160
70
250
80
350
80
450
80
740
80
Основные характеристики
- Высота160 мм
- Ширина70 мм
Доступные к заказу размеры:
|Высота, мм
|Ширина в верхней части изделия, мм
160
70
250
80
350
80
450
80
740
80
Опора Сейлем
Опора Триест
Опора Ланьси
Опора Пунe
Опора Сурат
Мебельная ножка 146
Точечная мебельная ножка 145
Ножка с декором из полиуретана 152
Ножка с декором из нержавеющей стали 149.1
Ножка с декором из металла 149
Опора Маниса
Опора Ульм
Опора Нивель
Опора Нантер
Опора Нантер 2
Опора Безье
Опора Гюмри
Опора Джинд
Опора Ланьси
Точечная мебельная ножка 145