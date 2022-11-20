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Резная мебельная ножка 186 - фото 1Резная мебельная ножка 186 - фото 2

Резная мебельная ножка 186

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Доступные к заказу размеры:

Высота, мм Ширина в верхней части изделия, мм

160

70

250

80

350

80

450

80

740

80


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Основные характеристики

  • Высота160 мм
  • Ширина70 мм

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