Характеристики товара
Описание
Диван «Ричмонд» на первый взгляд весьма прост: сиденье и спинка украшены неглубокими утяжками, которые предохраняют ткань от чрезмерного растяжения; подлокотники отсутствуют, так что посадка становится более свободной. Однако за бесхитростным видом скрывается нечто неожиданное: за счет встроенного механизма трансформации «Аккордеон» диван превращается в полноценную кровать с классическим высоким изголовьем. Благодаря этому «Ричмонд» идеально подходит для квартир малого метража и позволяет существенно сэкономить пространство. Бельевой короб в комплект не входит, его можно приобрести отдельно.
Механизм «Аккордеон» :
Аккордеон – механизм трансформации, который характеризуется легкостью раскладки
Диваны, оснащенные подобной системой, компактны и подходят для любых помещений
Благодаря такому способу раскладывания спальное место получается ровным и высоким
Функциональности подобной мягкой мебели добавляет возможность использования съемных чехлов
Основные характеристики
- Высота930 мм
- Ширина1100 мм
- Длина1390 мм
- Материалмикровелюр
- Материал каркасафанера, дерево, ДСП
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия