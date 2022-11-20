Характеристики товара
Описание
В цену входит: бесшумный электродвигатель (220В), пульт управления, карниз до 1 метра (Алюминевый профиль + комплектующие)
Римские шторы представляют собой ровное полотно ткани, с вшитыми фибергласовыми вставками, которые делят полотно на горизонтальные полосы по 50 см. Вставки крепятся к поднимающим нитями при поднятии шторы ткань собирается в гармошку создавая волнообразные ровные складки. Внизу ткани размещен утяжелитель, который при опускании шторы натягивает полотно и создает ровную поверхность шторы.
- Ограничение по длине - не более 3 метров и не более 35 кг шторы.
- Римские шторы всегда идут в закрытом коробе.
- Тип питания от АКБ и от сети.
- Тип управления: пульт, голос, смартфон.
Механическая часть: труба с ребрами жесткости диаметром 50 мм к которой крепятся нити, которые закреплены на утяжелителе шторы и на каждой фиберглассовой вставке за которые поднимается полотно штор, внутрь трубы слева или справа вставляется двигатель, а с другой стороны заглушка.
Электрическая часть: вращение механической части приводится двигателем, который может запитан от розетки или от АКБ и включается сигналом с пульта со смартфона или с проводной кнопки.
Возможная комплектация:
- Римский электрический карниз
- Римский электрический карниз день-ночь
- Римский электрический карниз с аккумулятором
- Римский электрический карниз день-ночь с аккумулятором
- Римский электрический карниз с фазным управлением
- Римский электрический карниз(NEW)
- Римский электрический карниз Tuya труба 50 мм (до 3 метров)
- Римский электрический карниз Aqara труба 50 мм (до 3 метров)
Преимущества электрокарнизов
Большая нагрузка (до 50 кг)
Бесшумный мотор < 15Дб
Простая установка за 5 минут
Усиленный профиль из алюминия (1.8мм)
Автоматика концевых положений по упору
Пульт управления
Плавный старт и остановка
Ремень на основе металлизированных нитей