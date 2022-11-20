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Римский электрический карниз

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Рулонная электрическая штора (без ткани)
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Рулонная электрическая штора (без ткани)

Характеристики товара

Описание

В цену входит: бесшумный электродвигатель (220В), пульт управления, карниз до 1 метра (Алюминевый профиль + комплектующие)

Римские шторы представляют собой ровное полотно ткани, с вшитыми фибергласовыми вставками, которые делят полотно на горизонтальные полосы по 50 см. Вставки крепятся к поднимающим нитями при поднятии шторы ткань собирается в гармошку создавая волнообразные ровные складки. Внизу ткани размещен утяжелитель, который при опускании шторы натягивает полотно и создает ровную поверхность шторы.

  • Ограничение по длине - не более 3 метров и не более 35 кг шторы.
  • Римские шторы всегда идут в закрытом коробе.
  • Тип питания от АКБ и от сети.
  • Тип управления: пульт, голос, смартфон.


Механическая часть: труба с ребрами жесткости диаметром 50 мм к которой крепятся нити, которые закреплены на утяжелителе шторы и на каждой фиберглассовой вставке за которые поднимается полотно штор, внутрь трубы слева или справа вставляется двигатель, а с другой стороны заглушка.

Электрическая часть: вращение механической части приводится двигателем, который может запитан от розетки или от АКБ и включается сигналом с пульта со смартфона или с проводной кнопки.

Возможная комплектация:

  1. Римский электрический карниз
  2. Римский электрический карниз день-ночь
  3. Римский электрический карниз с аккумулятором
  4. Римский электрический карниз день-ночь с аккумулятором
  5. Римский электрический карниз с фазным управлением
  6. Римский электрический карниз(NEW)
  7. Римский электрический карниз Tuya труба 50 мм (до 3 метров)
  8. Римский электрический карниз Aqara труба 50 мм (до 3 метров)

Преимущества электрокарнизов

Большая нагрузка (до 50 кг)
Бесшумный мотор < 15Дб
Простая установка за 5 минут
Усиленный профиль из алюминия (1.8мм)
Автоматика концевых положений по упору
Пульт управления
Плавный старт и остановка
Ремень на основе металлизированных нитей

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