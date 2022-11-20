Характеристики товара
Описание
Размер: 45x45 см
Материал: 100% лен
Плотность: 210 гр/м
Размер: 45x45 см
Материал: 100% лен
Плотность: 210 гр/м
Полотенце для официанта, лен
Полотенце для официанта, х/б
Полотенце для официанта, скатертная ткань, зеленый
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый
Ручник впитывающий, черный
Ручник впитывающий, серый
Ручник впитывающий, белый
Ручник официанта, черный
Ручник официанта, серый
Ручник официанта, белый
Чехол 97 Premium с подкладом
Новогодний чехол на стул 01
Новогодний чехол на стул 03
Подвесной светильник Olivia №3
Подвесной светильник Olivia №4
Подвесной светильник Bouquet
Ручник официанта, черный
Ручник официанта, серый
Ручник официанта, шоколадный
Ручник впитывающий, бежевый